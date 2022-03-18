في اليوم الـ23 للحرب الروسية الأوكرانية.. مباحثات ومفاوضات وتدخل صيني

فى اليوم الثالث والعشرون من العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، ما زالت القوات الروسية تشن قصفها على أهدافها، فيما يمد الغرب أوكرانيا بالعتاد والأسلحة.

يأتي ذلك وسط تصريحات المسؤولين من الجانبين باستمرار التفاوض والمباحثات لحل الأزمة الحالية.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز التطورات على المستوى السياسي والميداني في اليوم الـ23 للعملية العسكرية الروسية.

الكرملين: المباحثات مستمرة ومستعدون للتفاوض

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتيري بيسكوف، أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو، مشيرًا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع.

ولفت بيسكوف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية إلى أن روسيا تبذل جهودًا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية.

المباحثات والاتصالات والمواقف الدولية تجاه الأزمة..

الخارجية الصينية: موقفنا مستقل وغير منحاز بشأن الصراع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم، إن بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا.

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا، أوضح "ليجيان" خلال مؤتمر صحفى له، اليوم، أن الصين تتمسك بموقف مستقل بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائما أحكاما مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وأكد ليجيان أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول للغاية ولا يؤدي إلى حل الأزمة.

اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني حول الأزمة..

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، هاتفيا، اليوم الجمعة، الأزمة الأوكرانية، في محاولة لثني الصين عن موقفها تجاه روسيا وضرورة وقف العملية العسكرية الروسية.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشرته عبر موقعه الإلكتروني، أن المحادثة الهاتفية المقررة بين الرئيسين هي الأولى بينهما منذ قمة عبر الفيديو نوفمبر الماضي، وتشكل فرصة للتعبير عن خلافات بلديهما.

وأضافت ساكي، أنه من المقرر أن يناقش الزعيمان أيضا الخلافات التجارية وسلاسل التوريد الدولية المتعثرة، لكن من المتوقع أن يكون التركيز الكبير على حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات تسعى للحل السلمي بين موسكو وكييف

ذكرت صحيفتا "الاتحاد" و"الخليج" الإماراتيتان، أن أبوظبي تسعى لدفع التسوية والحل السلمي بين روسيا وأوكرانيا عبر الدبلوماسية البناءة لخفض التصعيد، وإيصال المساعدات من دون عوائق لتخفيف معاناة المدنيين.

وأكدت صحيفة الاتحاد، أن الاتصالات المستمرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع العديد من الرؤساء منذ بداية الأزمة، تدعو إلى الدبلوماسية والسبل السلمية لتسوية النزاعات.

وأشارت إلى أن الإمارات توحد جهودها انطلاقا من مبدأي تغليب لغة الحوار والحل السياسي البناء، وضمان وصول المساعدات للمحتاجين دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، والهدف الاستمرار في الشراكة الفاعلة والعمل مع الجهات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "دبلوماسية الأمن والسلام"، أنه في زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أمس الخميس، إلى موسكو واجتماعه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تأكدت أهمية الدبلوماسية الإماراتية ودورها في عالم مضطرب يعج بالحروب والصراعات، لأنها تتعامل مع ذلك بواقعية ووعي وعقل منفتح، وإدراك لأهمية أية خطوة في مجرى هذا الصراع.

الصحة العالمية: تحققنا من 43 هجوما على منشآت رعاية صحية في أوكرانيا..

قال مديرعام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تحققت من 43 هجوما على منشآت رعاية صحية في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بالعاملين في مجال الصحة.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنه في أي نزاع تعتبر الهجمات على القطاع الصحي في أوكرانيا انتهاك للقانون الإنساني الدولي، دون أن يحدد المسؤول عن الهجمات، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

ميدانيا..

الدفاع الروسية: مواجهات وسط مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي وحلفائه الانفصاليين يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف: "في ماريوبول، أحكمت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، بدعم من القوات المسلحة الروسية، حصارها وتقاتل القوميين في وسط المدينة".

وأكد أن القوات الروسية والانفصاليين باتوا يسيطرون على 90 في المئة من أراضي منطقة لوجانسك.

وأضاف كوناشينكوف، أن قوات جمهورية لوجانسك الشعبية حررت أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي أن وحدات من جمهورية لوجانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية روبيجنوية المحررة.

الجيش الأوكراني: موسكو أطلقت صواريخ نحو لافيف غرب البلاد

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، إن روسيا أطلقت ستة صواريخ نحو مدينة لافيف الواقعة غربي البلاد.

وأضافت القوات - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن هذه المقذوفات كانت على الأرجح صواريخ كروز أطلقتها طائرات حربية فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت اثنين من الصواريخ.

وكان "أندري سادوفي" عمدة مدينة "لافيف" قد قال في وقت سابق اليوم، إن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة الطائرات بالمدينة، ما أدى إلى تدميرها، لافتًا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث توقف العمل بالمنشأة قبيل القصف.

مقتل 4 مدنيين في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني

أعلنت السلطات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية شرقا، وسط وقوع قتلى وجرحى.

وأفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم، بمقتل أربعة مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، وفقا لوكالة نوفوستي.

عمدة «لافيف» الأوكرانية: مطار المدينة لم يتعرض للقصف

صرح عمدة مدينة لافيف الأوكرانية، أندري سادوفي، اليوم، بأن الصواريخ قصفت منطقة واقعة بالقرب من مطار المدينة، إلا أن المبنى نفسه لم يتعرض للقصف.

وحث سادوفي المواطنين على عدم نشر الصور من موقع القصف والاحتماء في حال استمرار الغارات الجوية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

يشار إلى أنه قد تم سماع دوي انفجارات متعددة في مدينة "لافيف" الغربية الواقعة بالقرب من الحدود البولندية في وقت مبكر من صباح اليوم، وأشارت تقارير أولية إلى احتمال تعرض مطار المدينة للقصف.