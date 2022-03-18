لدفاعها عن ابنتهما.. مواطن يقتل زوجته المدرسة في عين شمس

أقدم زوج على قتل زوجته التي تعمل مدرسة إنجليزي بحضانة في منطقة عين شمس بشرق القاهرة، إثر اعتدائه عليها بالضرب لدفاعها عن طفلتهما، وإصابتها بسحجات وإصابات متفرقة بالجسد ثم وفاتها بعد يومين من الواقعة.

كانت قد وردت إشارة من إحدى المستشفيات الي قسم شرطة عين شمس تفيد استقبالها ربة منزل بها إصابات بجسدها، وعقب الانتقال لمكان البلاغ والفحص تبين أن الزوج قد أقدم على ضرب زوجته داخل شقتهما، و أن الضحية لقيت مصرعها عقب وصولها إلى المستشفى بيومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، عن تعرضها لضرب مبرح من زوجها، وإصابتها بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد بالإضافة لحبسها في المنزل.

وقد أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته في عين شمس.