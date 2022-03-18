الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق سيارة داخل نفق الأزهر

نفق الأزهر
نفق الأزهر

انتدبت النيابة العامة بالقاهرة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل سيارة ملاكي بنفق الأزهر بمنطقة وسط البلد، دون وقوع إصابات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخماد النيران. 

 وبالفحص تبين أن الحريق شب في موتور سيارة ملاكي، مما أدى إلى نشوب الحريق وتوقف حركة السيارات داخل النفق حتى محور صلاح سالم وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المركبات داخل النفق.

النيابة العامة المعمل الجنائي حريق نفق الأزهر وسط البلد المباحث الجنائية

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