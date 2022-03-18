الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: روسيا أطلقت 6 صواريخ نحو «لافيف»

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت القوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا أطلقت ستة صواريخ نحو مدينة لافيف الواقعة غربي البلاد، اليوم الجمعة.
وأضافت القوات - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن هذه المقذوفات كانت على الأرجح صواريخ كروز أطلقتها طائرات حربية فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت اثنين من الصواريخ.
وكان "أندري سادوفي" عمدة مدينة "لافيف" قد قال في وقت سابق اليوم، إن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة الطائرات بالمدينة، ما أدى إلى تدميرها، لافتًا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث توقف العمل بالمنشأة قبيل القصف.

القوات المسلحة الأوكرانية روسيا موسكو القوات

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