الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وشاب وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق القنطرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقيت طفلة وشاب مصرعهما، فيما أصيب شاب آخر بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح، إثر تعرضهم لحادث وقع اليوم، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق القنطرة، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الصالحية المركزي بالشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق القنطرة، ما أسفر عن مصرع "إسماعيل س غ" 25 عاما، و"آية ع س" 12 عاما، وإصابة "محمد س غ" 45 عاما بإصابات متفرقة بالجسم، جميعهم من أسرة واحدة ومقيمين القنطرة الإسماعيلية.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الصالحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.

طفلة شاب أصيب تصادم سيارة ملاكي دراجة بخارية مستشفي الصالحية المركزي

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وائل لطفي

البابا المصرى

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