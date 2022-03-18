الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أصيبت بحالة تشنج فقتلها شقيقها خنقا في سوهاج

جثة
جثة

لقيت ربة منزل عمرها 35 عاماً مصرعها على يد شقيقها الذي خنقها بإيشارب حال إصابتها بحالة تشنج في المنزل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوصول ربة منزل إلى مستشفى دار السلام المركزى جثة هامدة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وصول "هـ م ف أ" 35 سنة ربة منزل وتقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزي "جثة هامدة".

وبسؤال شقيقها 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء تواجد شقيقته أعلى سطح المنزل اختل توازنها وسقطت أرضاً، مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود أثر لحز دائري حول الرقبة وآثار سحجات بالوجه.

وتوصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها الثاني 34 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، ويقيم بذات الناحية، يعاني من مرض نفسي، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأن شقيقته تعاني من تشنجات فحاول الإمساك بها للتخلص من تلك الحالة بأنه قام بخنقها بالإيشارب الخاص بها إلي أن فارقت الحياة، فتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة للتحقيق.

ربة منزل إيشارب تشنج الجثه دار السلام النيابة العامة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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