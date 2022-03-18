الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزراء الأوقاف والشباب والتنمية ومحافظ جنوب سيناء والمفتى يشهدون احتفالات طابا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على مدينة طابا اليوم الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢م بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ، واللواء محمود نصار رئيس جهاز تعمير سيناء ، والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ، و اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

IMG-20220318-WA0002


وخلال الاحتفال أكد وزير الأوقاف أن الروح الوطنية للشباب المصري روح عظيمة ، حيث ذكر أن ما شاهده من مواهب وروح وطنية عظيمة للشباب المصري شبابا وفتيات يكشف عن روح وطنية عظيمة لهؤلاء الشباب جميعًا ويبشر بمستقبل واعد لمصرنا العزيزة.

IMG-20220317-WA0043
جانب من الاحتفال 

انطلاق فعاليات احتفالات جنوب سيناء باسترداد طابا

و انطلقت اليوم احتفالات جنوب سيناء بمرور 33 سنة لاسترداد طابا حيث حضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مساء اليوم الخميس، الحفل الفني الذي أقيم من أمام قلعة صلاح الدين بطابا ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال ٣٣ لإسترداد طابا بالمباحثات والتحكيم الدولي.

IMG-20220318-WA0001
جانب من الاحتفال 

وتضمن الحفل فرقة السويس للموسيقى العربية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وكورال المحافظة، والمواهب الصاعدة من أبناء جنوب سيناء، ونماذج للتراث البدوي والحياة البدوية.

وشهد  الحفل مع محافظ جنوب سيناء عدداً من الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة التنفيذية وممثلي القوات المسلحة والشرطة ومشايخ وعواقل ومجاهدي المحافظة ورؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين ورجال الدولة وممثلي المجتمع المدني، ولفيف من أهالي المحافظة.
 

وتضمن الحفل فرقة السويس للموسيقى العربية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وكورال المحافظة، والمواهب الصاعدة من أبناء جنوب سيناء، ونماذج للتراث البدوي والحياة البدوية.

IMG-20220317-WA0042
جانب من الاحتفال 
أبناء جنوب سيناء قلعة صلاح الدين احتفالات جنوب سيناء وزير الأوقاف الشيخ إسماعيل الراوي مكافحة الإرهاب الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية أشرف صبحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

الدعاء المستحب فى ليلة النصف من شعبان

وزير الطاقة الجزائرى: أفريقيا بحاجة إلى تطوير الموارد فى مجال الطاقة المستدامة

أعضاء الكونجرس الأمريكى يصوتون لقطع الروابط التجارية مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة