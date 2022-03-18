وزراء الأوقاف والشباب والتنمية ومحافظ جنوب سيناء والمفتى يشهدون احتفالات طابا

احتفلت محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على مدينة طابا اليوم الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢م بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ، واللواء محمود نصار رئيس جهاز تعمير سيناء ، والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ، و اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وخلال الاحتفال أكد وزير الأوقاف أن الروح الوطنية للشباب المصري روح عظيمة ، حيث ذكر أن ما شاهده من مواهب وروح وطنية عظيمة للشباب المصري شبابا وفتيات يكشف عن روح وطنية عظيمة لهؤلاء الشباب جميعًا ويبشر بمستقبل واعد لمصرنا العزيزة.

جانب من الاحتفال

انطلاق فعاليات احتفالات جنوب سيناء باسترداد طابا

و انطلقت اليوم احتفالات جنوب سيناء بمرور 33 سنة لاسترداد طابا حيث حضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مساء اليوم الخميس، الحفل الفني الذي أقيم من أمام قلعة صلاح الدين بطابا ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال ٣٣ لإسترداد طابا بالمباحثات والتحكيم الدولي.

جانب من الاحتفال

وتضمن الحفل فرقة السويس للموسيقى العربية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وكورال المحافظة، والمواهب الصاعدة من أبناء جنوب سيناء، ونماذج للتراث البدوي والحياة البدوية.

وشهد الحفل مع محافظ جنوب سيناء عدداً من الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة التنفيذية وممثلي القوات المسلحة والشرطة ومشايخ وعواقل ومجاهدي المحافظة ورؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين ورجال الدولة وممثلي المجتمع المدني، ولفيف من أهالي المحافظة.



وتضمن الحفل فرقة السويس للموسيقى العربية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وكورال المحافظة، والمواهب الصاعدة من أبناء جنوب سيناء، ونماذج للتراث البدوي والحياة البدوية.