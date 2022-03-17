حصاد «القوى العاملة».. تحصيل مستحقات طبيب وعامل متوفين بالرياض

شهدت وزارة القوي العاملة اليوم عددًا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرزها من خلال التقرير التالي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن طبيب وعامل مصريين توفيا بالرياض، وبلغت إجمالي المستحقات641 ألفًا و984 ريالاً سعوديًا (ما يعادل مليونين و689 ألفًا 913 جنيها مصريًا تقريبًا).

وقال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفى المرحوم"سامى .ف.ك.ع" والذي كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، فضلا عن مستحقات العامل "محمود.أ.ع.م"، والذي كان يعمل بأحد شركات المقاولات العامة بالعاصمة، ومتابعة المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات عملهما.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري المتوفى"سامى .ف.ك.ع"، والذى كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، حيث تم مخاطبة إدارة المستوصف تصفية مستحقاته المالية وتم تحويل مبلغ 39 ألفا و 369 ريالا سعوديا إلي حساب السفارة المصرية الخاص بالعاملين المصريين المتوفين بالمملكة ، فضلا عن مخاطبة جهة عمل المرحوم لرفع طلب الحصول على المنحة الملكية للعاملين بالقطاع الطبى المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والتى تبلغ نصف مليون ريال.

https://www.dostor.org/3745335



قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من الأحد المقبل وحتي الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلًا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعتبرة بها للسفر للخارج.



https://www.dostor.org/3745340



تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بالغربية بشأن حادث حريق ضخم أدى إلى انفجارأسطوانة غاز منزلية داخل أحد المطاعم بمركز السنطة، والذي نتج عنه مصرع 4 حالات منهم مالكة المطعم، وإصابة زوجها، وجارٍ التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المطعم.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المتوفين والمصابين، وإبلاغ أسر المتوفين خالص العزاء ومتابعة حالة المصاب أولا بأول وإبلاغه تمنياتنا بالشفاء العاجل.



https://www.dostor.org/3745587