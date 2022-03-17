الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شاكر عبدالحميد.. حلم بوزارة الثقافة عام 1997 وتولى حقيبتها فى 2011

شاكر عبد الحميد يتولى
شاكر عبد الحميد يتولى حقيبة الثقافة

قالت ميرفت مرسي، أرملة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق- الذي تحل ذكرى رحيله الأولى غدًا الجمعة- إن زوجها الراحل كان يدون أحلامه في كشكول خاص.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن من ضمن أحلامه كتب شاكر عبد الحميد: "بتاريخ ديسمبر 1997 حلمت أنني في حفلة تحضرها جميع قيادات الثقافة المصرية الرسميين، وكان منظم الحفل هو فوزي فهمي، وبعد أن مدت الموائد والأطعمة الفاخرة عليها، وحضر الجميع وحضر الوزير خرجت في صمت، ولم يطلب مني أحد الجلوس لتناول الطعام، وللحلم تفسيره في تفكيري المستمر في اعتلاء أحد المناصب الكبرى في وزارة الثقافة، وربما الوزارة نفسها".

وأوضحت أن حلم شاكر عبدالحميد تحقق بتوليه حقيبة وزارة الثقافة في حكومة كمال الجنزوري عام 2011.

يذكر أن شاكر عبد الحميد ولد في 20 يونيو 1952 وتوفى 18 مارس 2021، ولد في أسيوط، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والغرابة.

ومن بين مؤلفاته: العملية الإبداعية في التصوير ـ الكويت ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 1987، 109، السهم والشهاب (دراسات في القصة والرواية العربية) ـ القاهرة وطنطا ـ مصر ـ مطبوعات الرافعى، 1987، الطفولة والإبداع (سلسلة في خمسة أجزاء) صدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ الكويت 1989، في علم النفس العام (بالاشتراك مع آخرين) ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989، دراسات نفسية في التذوق الفنى (كتاب يشمل على ستة أبحاث حول تذوق الأدب وتذوق الفنون التشكيلية، إضافة إلى مقدمة نظرية)ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1989، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1993.

وكذلك السيئة للمخدرات من الناحية العلمية ـ مكتب التنمية العربي لدول الخليج ـ الرياض 1993، الأدب والجنون ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة 1993، علم نفس الإبداع ـ القاهرة ـ مكتبة غريب 1995، المفردات التشكيلية ـ رموز ودلالات ـ القاهرة ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ مصر 1997، الاكتشاف وتنمية المواهب. 1995، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الحلم والرمز والأسطورة. القاهرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998، دراسات في حب الاستطلاع والخيال والإبداع بالاشتراك مع أد. عبداللطيف خليفةـ القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2000، التفضيل الجمالى ـ دراسة في سيكولوجية التذوق الفنى ـ الكويت سلسلة عالم المعرفة ـ 2000، الفكاهة والضحك ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ يناير 2003، عصر الصورة، الإيجابيات والسلبيات. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- سلسلة عالم المعرفة، يناير 2005، الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى (بالاشتراك). القاهرة. مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة 2004.

وأيضا الإبداع ومعوقاته في العلوم الاجتماعية. القاهرة أكاديمية البحث العلمي. (2007)، الفنون البصرية وعبقرية الإدراك. القاهرة: العين للنشر، 2007 وطبعة خاصة من مكتبة الأسرة، الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي. الكويت: سلسلة عالم المعرفة 2009، الفن والغرابة. القاهرة: ميريت للنشر والتوزيع 2010 وطبعة ثانية من مكتبة الأسرة 2010، الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 384، يناير 2012، الفن وتطور الثقافة الإنسانية (2015)، القاهرة، ميريت للنشر والتوزيع، المشاركة في تأليف كتاب عن الموهبة والإبداع بكتابة فصل عنوانه "الموهبة والإبداع والابتكار والاختراع: علاقات وإشكاليات"، يصدر عن جائزة حمدان للتربية والتعليم، الإمارات العربية المتحدة، التفسير النفسي للتطرف والإرهاب (2017) ، مكتبة الإسكندرية.

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شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وزارة الثقافة ميرفت مرسي جائزة شومان للعلماء العرب ا جائزة الشيخ زايد للكتاب العملية الإبداعية في التصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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