عبدالرحمن عيسى يبدع بمشهد «الشباك» فى الدوم

شارك المتسابق عبدالرحمن عيسى في فئة التمثيل ببرنامج الدوم بمشهد "الشباك" في الدور نصف النهائي بالمسابقة التي تقام من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وشاركته إحدى المتسابقات المشهد حيث جلس على كرسي متحرك واستعان بزملائه في الدوم لكن المشهد خاص به وهو من سيقيم عليه وقدم في المشهد رقصة من زميلته في الدوم.

وعلقت لجنة التحكيم على المشهد حيث قال المخرج الكبير يسري نصر الله، البداية كان فيها مسكنة زيادة بس عجبني النقلة اللي عملتها لما جت الجارة ومحتاج تتمرن على الرقص زيادة بس أنت كويس"، بينما قالت هند صبري، “فيه حاجة مميزة فيك هي تحكمك في صوتك وكان الناس في المهنة عارفة إن التحكم بيجي بعد خبرة وشغل كتير”، وقالت أنغام، عجبني عيونك حلوين بيتكلموا وإحساسك بالمشهد حلو".

وعن البرناج قال المخرج الكبير يسري نصر الله، إنه يثمن تواجد المواهب الشابة وأ تواجدهم بلا شك شجاعة وهم موهوبين وتابعهم خلال الحلقات الماضية ويستحقون التشجيع للجرأة للوقوف على هذا المسرح.

بينما قالت النجمة التونسية هند صبري، "مصر ولاده وفيه مواهب خفية.. الدوم إداهم وإدانا فرصة نشوف مواهب مكانش نتخيل إنها موجودة برنامج الدوم هيعمل نقلة في الصناعة".

وأشادت النجمة أنغام بفكرة برنامج الدوم معلقة، "فكرة كبيرة ومهمة ومحتاجينها من زمان وأنا شخصيا بشكركم على الفكرة وتابعت وشوفت المواهب وفرحانة بفكرة البرنامج والمتسابقين واللي مشيوا".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.