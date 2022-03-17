السودان: أكثر من 52 ألف لاجئ إثيوبى فى ولاية القضارف

أكد المهندس عبدالمنعم عثمان، مدير مشاريع إسكان اللاجئين بولاية القضارف (شرق السودان)، استضافة الولاية لـ52.597 لاجئ إثيوبي في معسكرات الطّنيدبة وام راكوبة وبابكري.

نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن عثمان قوله، إن هناك 5 مراكز لدخول اللاجئين، لافتًا إلى التأثير الكبير على المجتمعات المستضيفة.

أضاف أن هناك العديد من المنظمات العاملة بالولاية والتي ظلت تقدم الخدمات الأساسية للاجئين ودعم قطاعات المياه والصحة، لافتًا إلى أن هناك مصفوفة يجري العمل على إخراجها لتحديد التدخلات المطلوبة في مجالات التنمية المختلفة تم الاتفاق حولها مع المحليات المستضيفة.