الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة: افتتاح 500 غرفة فندقية جديدة خلال 2022

المنشات الفندقية
المنشات الفندقية

 أعلنت وزارة السياحة والاثار عن المشروعات الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها منذ عام 2021 وحتى الآن، حيث تم افتتاح وتشغيل 21 منشأة فندقية جديدة بطاقة استيعابية تصل لـ 3500 غرفة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه خلال العام الجاري تم افتتاح وتشغيل منشأتين فندقين جديدتين بطاقة استيعابية تصل لـ 500 غرفة فندقية جديدة، وخلال العام الماضي تم افتتاح وتشغيل 19 منشأة فندقية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف غرفة فندقية.

وأصدر خالد العنانى وزير السياحة والآثار، توجيهًا لكافة المنشآت الفندقية بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت HSIA وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها ومعايير الجودة المعتمدة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وأجل غايته 31/12/2022 بالنسبة للمنشآت الفندقية في باقي محافظات الجمهورية.

وزارة السياحة والآثار المشروعات الفندقية طاقة فندقية غرفة المنشأت الفندقية توصيل الشبكات الداخلية خدمة الانترنت

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وائل لطفي

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