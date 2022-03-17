الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج عواد شكري يبكي أثناء تكريمه بمهرجان الإسماعيلية (صور)

تكريم المخرج عواد
تكريم المخرج عواد شكري بمهرجان الاسماعيلية

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج عواد شكري خلال حفل افتتاح الدورة 23 لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك تقديرا لمسيرته الفنية ومنحته درع المهرجان.

وعقب التكريم ألقى المخرج  عواد شكري كلمته وقال: “أنا اتكرمت من مهرجانات دولية كتير ولكن هذا التكريم من بلدي مصر له مذاق خاص”، وتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكل القائمين على المهرجان.

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وأضاف شكري باكيا: “أهدي هذا التكريم لروح زوجتي الغالية رحمة الله عليها”.

يذكر أن المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر، وتخرج من معهد السينما في1978 وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين - القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

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وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، و أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، و اللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، و زينب عزيز رئيس المركز القومي،  و محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة بالإسماعيلية، و المخرج علي إدريس، الدكتور سمير فرج، و المخرج عمرو عبد العزيز، و الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

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جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، و يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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البابا المصرى

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