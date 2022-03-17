الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

المتهمين
المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، واستدعاء ضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول الواقعة والمتهمين. 

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من موظف بأنه حال عودته من عمله، فوجئ بتهديد شخصين له بسلاح أبيض واستولا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

السلام النيابة قسم شرطة سرقة بالاكراه المواطنين قاضي المعارضات

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وائل لطفي

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