بعد تصدر فيديو ممارسته الرياضة مع طلاب «قادرون باختلاف».. حلويش: ندعمهم بكل حب

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، وصاحب أشهر فيديو انتشر على السوشيال ميديا أمس الأربعاء، عندما شارك مع طلاب "قادرون باختلاف" عرض كاراتيه، داخل الجامعة عندما أشار له صديقه من أصحاب الهمم.

وقال عميد الكلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه دائما يوجه دعمه التام لكافة المواهب من أبطال ذوى الهمم فى الرياضة ومختلف الأنشطة الفنية تحت مظلة جامعة طنطا، حتى جرى تأسيس مركز لدعم الموهوبين من ذوى الهمم بالجامعة، موضحًا أن الجامعة خصصت يوم الجمعة من كل أسبوع ويوما فى وسط الأسبوع لذوى الهمم، نجحت بهم الكلية اكتشاف مواهب وأسسنا مركزا لدعمهم وتنمية مواهبهم، مؤكدًا أنه يحرص علي التواجد بينهم وهم يعرفونه ويطالبونه دائمًا بمشاركتهم الفعاليات، ومؤكدًا أنه يعشق العمل مع هؤلاء الشباب والأطفال من أصحاب القلوب النقية التي تحب بصدق وتلقائية.

وأشار إلى أن الكلية تحرص على التعامل مع تلك الفئة يحفزهمم لدعمهم بشكل أكبر، ويوجد طاقة تميز كبيرة ولابد من استغلالها بشكلٍ أفضل، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى فى مشاركة ذوى الهمم عروض الكاراتيه، وأنه يكون فى قمة السعادة عندما يشاهد الفرحة فى أعينهم، وأنه منذ توجه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لدعم ذوي الهمم وبدأ النشاط يُبرز في الكلية وأنه استعان بالخبرات العملية والأكاديمية لتهيئة بيئة مناسبة لهؤلاء الأبطال من متحدي الإعاقة.

وأضاف أن الكلية منذ فترة فتحت أبوابها لمتحدي الإعاقة بصالة اللياقة البدنية وحمام السباحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم استقبال أعضاء نادي الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة يومين أسبوعيًا يتم خلالهما تدريبهم بصالة اللياقة البدنية وحمام السباحة بواسطة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتخصصين في ذلك المجال، وذلك فى إطار تفعيل دور الكلية المجتمعي والخدمي، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة برعاية الفئات الخاصة وخطة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية للجامعة لتشمل كل فئات المجتمع.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة، في تقديم خدمات عديدة لأبناء محافظة الغربية في كافة المجالات، موجهاً الشكر للدكتورة هالة عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التطوير وتنفيذ فعاليات تخدم المجتمع المحيط والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالكلية.