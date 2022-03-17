الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مُشيدًا بالمنتدى البرلماني الثاني.. نائب التنسيقية:«تميز باختيار الموضوعات»

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي

أكد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنتدى البرلماني الثاني لحزب “مستقبل وطن” تميز باختيار الموضوعات محل المناقشة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى  حزب “مستقبل وطن” تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية"، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وأشاد “عزمي” نيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب بتنظيم المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقيب وطن.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية للمرأة المصرية وخص بالشكر نائبات مجلسي النواب والشيوخ. 

ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة ، كما وجه التحية للشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، داعيا الحضور إلى وقوف دقيقة حداد من أجل شهداء الموطن.

كما وجه عزمي تحية وشكر الي الشرطة المصرية والقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد الذي تزامن مع شهر مارس الجاري ، قائلًا: “أحب أن أوجه تحية شكر لأبطال الجمهورية الجديدة”، مطالبا بالوقوف دقيقة تحيًة لأرواحهم.

ومن جانبه، أعرب النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الشيوخ، عن فخره  باجتماع مجلسي الشيوخ والنواب لبحث القضايا الهامة التي تهم المواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مستقبل وطن عزمي تمكين المرأة مصر

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