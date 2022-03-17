«رجال الأعمال» تجتمع للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية

عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعًا برئاسة المهندس خالد حمزة رئيس اللجنة وحضور هالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وعددًا من أعضاء الجمعية، للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المزمع العمل به تجريبًيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس خالد حمزة رئيس اللجنة، أن مجتمع الأعمال يرحب بتطبيق نظام نافذة للتجارة الإلكترونية في المطارات المصرية لخفض زمن خروج البضائع والرسائل والإجراءات إلى 3 ساعات، مشيداً بتطبيق النظام على الوارد بالموانئ المصرية في تسهيل حركة التجارة والاجراءات ودون اية تحديات او عوائق في عمليات الافراج.

وأوضح المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أنه تم دراسة تطبيق نظام ACID في النظام الجوي، وبدء المراحل التحضيرية للفترة التجريبية للمنظومة والتي من المتوقع البدء فيها أواخر مارس أو أوائل ابريل المقبل ومازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في النظام البحري والجوي تهدف إلى حماية السوق المصري والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة ومن المهمل والذي تجاوز 20 عامًا، على أن يتم ذلك من خلال السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية ومعايير الجودة وذلك بتسجيل المستورد والمصدر معاً بالمنظومة والتي تسمح بتدقيق البيانات والاستعلام عن الطرفين لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر لمصر.



وأشار إلى أن الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية تعمل من خلال 13 مركز وساهمت في رقمنة وميكنة جميع المستندات الورقية بالإضافة إلى خدمة التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين من المستوردين المصريين.

وأوضح أن نحو 30 ألف مستورد مسجل على منظومة نافذة وتم تقليص جميع الإجراءات وتقليل الوقت والاوراق والمستندات من خلال التحول الكترونيا والربط الإلكتروني لكافة الجهات المعنية، مشيراً أن نحو 361 ألف ACI ID قد تم اصدارهم منهم 30% جوي و70% بحري.

وأكد أن المنظومة تشهد زيادة ملحوظة في عدد الشهادات، وعدد الشركات المصدرة ايضا بنحو 30 ألف فضلا عن 35 ألف معالجة رقمية لأوراق يدوية خلال متوسط وقت 5 دقائق لكل ورقة وتدريب حوالي 670 شخص في التسجيل على ACID الجوي.

ولفت إلى أن النظام يتطلب التسجيل في نافذة والتوقيع الإلكتروني مع إلزام الطرف الخارجي «المورد» بالتسجيل ايضا على منصة CargoX .

وقالت هالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن العمل داخل منظومة الجمارك اختلف تمامًا بمنظومة التجارة الإلكترونية عن السابق من حيث التحديث والتطوير المستمر نظرًا لارتباط المصلحة بالاقتصاد المصري بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنه تم تجربة تطبيق نظام ACID البحري على الشحن الجوي، حيث تم تقليل عدد المستندات المطلوبة بجانب إدخال عمليات الرقمنة والميكنة لمنع التلاعب في البيانات الواردة بالمستندات من بلد المنشأ والمورد وغيره كما يقلل من زمن فحص المستندات.

وأكدت أن مع المصلحة مستمرة في عمليات التطوير، كما سيتم مع تطبيق النظام على الشحن الجوى والبحري زيادة القوائم البيضاء بناءً على تاريخ تعاملات المستورد، مشيرة أنه تأخير تطبيق النظام على الوراد جوًا لتلافى اية صعوبات أو تحديات تواجه المنظومة فى الشحن البحري.

وأوضحت أنه قد تم تحديد جميع أنواع الواردات جوًا مع منح استثناءات لبعض الأنواع مثل الاعضاء البشرية (بغرض التبرع) وأنابيب الأكسجين واسماك الزينة والزريعة، والورود وغيرها من البضائع سريعة التلف أو الحالات التي يجب تنظيم دخولها للدولة.

ولفت إلى أن ال ACID في الشحن الجوي يصدر بشكل فوري مقارنة بالبحري الذي يستغرق 48 ساعة، موضحة أن عدد المستوردين جوا يبلغ عددهم3000، مع وجود رغبة من الشركات التي نجحت فى تطبيق ACI البحري للانضمام إلى النظام الجوي حيث أن تقليل زمن الافراج والتكلفة سيعود بالنفع على كل الاطراف الدولة والمستورد والمستهلك.

وناقش اعضاء اللجنة، عدداً من التحديات التي تواجه بعض القطاعات بالمنظومة، ومنها طول فترة التحصيل بين الجمارك ووزارة الاتصالات في حالات تجارة السيارات، مطالبين بأن يسمح النظام الالكتروني بالتحصيل من جهة واحدة فقط.

وشددوا على أهمية البدء التجريبي بعد شهر رمضان لفترة تجريبية لا تقل عن 3 شهور لتفادي أي تعطيل في اي خطوة، مع الاستمرار في حملات التوعية وعقد الاجتماعات بمشاركة كافة الاطراف العاملين والمتخصصين بالمصلحة وشركة MTS، لضمان سهولة التطبيق وتفادي أي معوقات.

كما طالب الأعضاء أن يتم الفصل بين المنافست بمنصة CargoX عن البريد للبضائع الواردة بالطرد البريدي مع مراعاة صعوبة الشحن وتداول المستندات في حالات التعامل مع البلدان الإفريقية من خلال التعامل على مستندات الشحن المرفوعة على "نافذة" أنها اصلية لحين وصول المستندات بجانب الربط مع البنوك والحصول على الموافقات ودراسة طلب قيام المصدر بعمل تفويض للمستخلص للتسجيل على منصة CargoX .