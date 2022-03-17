الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تلغى تقييدات الدخول والخروج من البلاد بسبب كورونا

سوريا
سوريا

أعلنت سوريا، اليوم، عن إلغاء تقييدات فرضتها جائحة فيروس كورونا لحركة الدخول والخروج من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أصدر تعميما بإلغاء كل التعليمات المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين والتي صدرت ضمن الإجراءات المرتبطة بالتصدي لكورونا.

وتضمن التعميم وفق بيان للوزارة، إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولا به سابقا قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة السورية وإبراز تحليل (PCR) لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

كانت الداخلية السورية قد أصدرت تعميما في 19 مارس عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

سوريا كورونا فيروس كورونا جائحة

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