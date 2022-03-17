«رزق الله»: فنادق شرم الشيخ عادت إلى فترة كورونا

قال رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن الفنادق تمر باختبار حقيقي في الوقت الحالي؛ نظرا للاستعداد لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، الذي من المقرر عقده في نوفمبر.

وأوضح «رزق الله» أن الوضع الحالي بفنادق شرم الشيخ عاد إلى فترة كورونا عقب غياب الروس والأوكران، حيث تغلق الفنادق حاليا أجزاء منها لتقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى إعطاء العمالة الفندقية إجازات والاكتفاء بأعداد قليلة من العمالة يتناسبون مع الطاقة التشغيلية.

وأضاف، أن اختبار الفنادق يتمثل في تمكنها من الالتزام بالمطالبات التي عليها من تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق، معايير التقييم الجديدة المعروفة بـ(HC) ورفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة في مدة أقصاها 3 أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجاري بالنسبة لباقي المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، بالإضافة لضرورة حصول المنشأت الفندقية بشرم الشيخ على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، فكافة هذه الأمور يجب أن تلتزم بها الفنادق والانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر.

وطالب أجهزة الدولة برفع المستحقات المالية من على الفنادق كالكهرباء والمياه وغيرها لحين تجاوز هذه الأزمة، واستعادة الحركة السياحية من جديد، بالإضافة لضرورة السماح لكافة شركات الطيران الأجنبية بالنزول لمطار شرم الشيخ ورفع كافة العقبات أمام تزايد الحركة السياحية، لافتا إلى أن شركة الطيران المنخفض التكاليف «رايان إير» لا يسمح بنزولها لمطار شرم الشيخ بالرغم من أنها واحدة من أكبر شركات الطيران بأوروبا.