الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب بالشيوخ: المعارضة البناءة هى التى تقدم حلولًا لهموم المواطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب، افتخر باجتماع مجلسي الشيوخ والنواب؛ لبحث القضايا المهمة التي تهم المواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

أضاف رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، أن النواب والأحزاب ينسقون فيما بينهم لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأكد الخولي أن هناك تنسيقا وتناغم بين عمل البرلمان والحكومة تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة والدولة المصرية تقتضي ضرورة التنسيق والتعاون.

وشدد على أن من يمارس المعارضة تحت قبة البرلمان يقدم حلولا للأزمات، ولا يعارض من أجل المعارضة، موضحًا أن هذا هو تعريف المعارضة البناءة التي تسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يعقد على مدار أربعة أيام عدد من وزراء الحكومة وعقدت ندوة أمس تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور أشرف رشاد، أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.

مستقبل وطن وزير الزراعة الزراعة عمل اليوم مؤتمر البرلمان مصري لجنة

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وائل لطفي

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