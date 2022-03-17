الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 168حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى دمياط

إزالة تعدي
إزالة تعدي

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه يتم التعامل وبحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن ما تم تنفيذه خلال حملات اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر التي أسفرت عن إزالة ٩حالة تعد تابعة لولاية الموارد المائية والري و١١ حالة أخرى تابعين لولاية حماية النيل بمركز الزرقا على مساحة ٥٥٧ متر مربع.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المُنفذة منذ انطلاق المرحلة الثالثة بالموجة حتى اليوم بلغ ١٦٨حالة بمساحة إجمالية ١٠٠٢٣ م٢، كما شددت على رؤساء الأجهزة التنفيذية بالتصدي لأي حالة في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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