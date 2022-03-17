ضبط 7.5 طن أرز ودقيق ولحوم للبيع بأسعار مرتفعة في الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 2500 كيلو أرز ودقيق يتم بيعهم بأسعار غير المعلن عنها، داخل أحد الأسواق التجارية بطنطا، كما تم ضبط ٥ طن لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من السعر المقرر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 330 لسنة 2017، وتم تحرير محضر بالواقعتين .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة من خلال تشكيل الحملات التموينية لمحاربة محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

كما قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بشن حملات مكثفة على المحال والمخازن التجارية في قطور وسمنود، وأسفرت عن (ضبط مخزن تعبئة أرز والتحفظ على عدد ٦طن أرز بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص والتحفظ على عدد ٢١٠ كجم من الجبن بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية والتحفظ على عدد ٢ طن شكائر سكر بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية وذلك بالمخالفة للقرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢).

كما تم ضبط مخزن لبيع مستحضرات تجميل غير مرخص والتحفظ على مستحضرات طبية تستخدم في العمليات الجراحية محظور تداولها وبيعها خارج الصيدليات بكمية وقدرها ١٦ ألف عبوة طبية من أنابيب عمليات، سرنجات، أجهزة تحاليل وأدوات تعقيم، وتحرر عن ذلك محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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