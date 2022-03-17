إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

اجتاز شخص إسرائيلي، اليوم الخميس، الحدود نحو الأردن من منطقة "موشاف فاران"، بينما تجري تل أبيب مفاوضات لإعادته.

وأفادت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، بأن شخصًا يبلغ من العمر 40 سنة، اجتاز الحدود نحو الأردن من إحدى المناطق في وادي عربة.

وتم القبض على الإسرائيلي من قبل الأردنيين بعد عبوره الحدود، فيما تجري إسرائيل المفاوضات للإفراج عنه، وإعادته.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أية تفاصيل إضافية عن الحادث، كما أنها لم تكشف عن هوية ذلك الشخص.