الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما علينا فعله في ليلة النصف من شعبان؟.. الداعية أحمد الطلحي يجيب

الداعية أحمد الطلحي
الداعية أحمد الطلحي

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي، إنه يجب على المسلم في ذكرى النصف من شعبان، أن يصوم هذا اليوم، حيث إن الصيام يعد إصلاح ذات البين، فيجب على المسلم في ليلة النصف من شعبان، أن يقرأ سورة يس ثلاث مرات، الأولى: بنية طول العمر، والثانية: بنية دفع البلاء، والثالثة: بنية الاستغناء عن الناس، ثم الدعاء بعد كل قراءة، "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.

وتابع "الطلحي" عبر صفحته الرسمية، قائلا: يجب على المسلم في ليلة النصف من شعبان أن يقرأ هذا الدعاء "اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِى عِنْدَكَ فِى أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَى فِى الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِى وَحِرْمَانِى وَطَرْدِى وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِى عِنْدَكَ فِى أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

وأضاف: "إِلهِى بِالتَّجَلِّى الْأَعْظَمِ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِى يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِى الأُمِّى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

وأشار قائلا: هذا فعل الصالحين من أهل الله في هذه الليلة، إن لم تكن منهم فكن معهم، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)، فوجب على جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتزموا بطاعة المولى في هذا اليوم.

علينا فعله ليلة النصف شعبان أحمد الطلحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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