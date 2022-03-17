تعرف على إتيكيت عزومات رمضان

أيام تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الكريم، وفيه تكثر العزومات لذا لابد من معرفة الإتيكيت الخاص بها حتى لا نضع أنفسنا في موقف محرج خلال الشهر الكريم.

من جانبه، قال الـ«فوود بلوجر» إسلام عودة إن هناك إتيكيت للعزومات أولها أن يتم توجيه العزومة للأشخاص قبلها بوقت كاف حتى يتيح لهم الفرصة في ضبط المواعيد الخاصة بهم بالإضافة إلى ترتيب السفرة الخاصة بك على حسب عدد الأفراد من حيث عدد الكراسي والأطباق ووضع المناديل وكافة المستلزمات التي يمكن أن يحتاجها الضيوف.

وأضاف أن من إتيكيت العزومات أيضًا أن يتم تخصيص مكان للأطفال داخل المنزل وأن يتم وضعهم في الحسبان عند تحضير السفرة، ولا يتم ترك السفرة خلال تناول الطعام قبل انتهاء الجميع من تناول الطعام حتى لا يتم إحراج أحد على السفرة.

وأشار إلى ضرورة عزومة الأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض ولا تقوم بدعوة أشخاص بينهم خصومة بالطبع حتى لا يتسبب ذلك في إحراج أحد ولسيادة أجواء المودة بينكم، والابتعاد عن الوصفات التي يتم تقديمها لأول مرة، وإعداد الأطعمة قبل موعد العزومة بفترة كافية.

في حالة توجيه الدعوة لك لا بد من:

أما في حالة توجيه الدعوة لك عليك الالتزام ببعض الأمور الخاصة بالإتيكيت من بينها: