محافظ القليوبية: إطلاق 9 منافذ متحركة للسلع من إنتاج وزارة الزراعة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، إطلاق قافلة من المنافذ المتنقلة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإرسال 9 سيارات سيتم توزيعها على قرى مدينة بنها، ويأتي هذا في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار للحد من جشع بعض التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي هذا الإطار، تقدم المحافظ بالشكر والتقدير إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الجهد المبذول من أجل العمل على خفض الأسعار وتوفير سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وفى سياق متصل، عقد اللواء عبدالحميد الهجان اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ معارض أهلا رمضان لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولإتاحة كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم، للاتفاق على إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصديًا لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد عدد من الأماكن تصلح كمنافذ بالإضافة إلى معارض أهلاً رمضان، والتي ستقدم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

