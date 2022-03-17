المؤبد لمالك شركة حراسات والمشدد 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل شخص بالشروق

قضت محكمة جنايات الشروق المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالسجن المؤبد على "أ.م"، مالك شركة حراسات خاصة، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: "ع.ذ" و"ع.ا" فردي أمن (بودى جارد) يعملان بالشركة الخاصة بالمتهم الأول، لاتهامهم بقتل المجنى عليه «ص. ع. س».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أن المتهم الأول يملك شركة حراسات خاصة، وبدأ نشاطها فيما بين عامي 2015 و2016، إلا أن خلافات نشبت بينه وبين شركائه دفعت الآخرين لابتزازه بفيديوهات فاضحة، وساوموه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إعطائه تلك الفيديوهات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول توصل لاتفاق مع شركائه وأعطاهم المبالغ المالية التي ساوموه عليها، وحصل على الفيديوهات المسجلة له، بعدها وضع الأسطوانة التى تحتوى على تلك المقاطع داخل خزينة الشركة الخاصة به.

وأضافت التحقيقات أن خزينة الشركة تعرضت للسرقة، واستولى السارق على الأسطوانة التى تحتوى على مقاطع الفيديو، وبدأ فى مساومة المتهم الأول بها، وهدده بفضحه أمام أحد عملائه فى حالة إذا لم يستجب له.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع الشاب الذى ساومه على مقابلته فى مكان ما، واصطحب معه اثنان "بودى جارد" لمقابلته، وهناك طلب منه إعطاءه الأسطوانة المدمجة، وبعدها أعطى إشارة اتفق عليها مسبقًا مع الـ"بودى جاردات"، فتوجهوا إليه واعتدوا بالضرب على الشاب وخنقوه حتى فارق الحياة، بعدها تخلصوا من جثته بإلقائها خلف أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق.