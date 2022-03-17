الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمالك شركة حراسات والمشدد 10 سنوات لآخرين بتهمة قتل شخص بالشروق

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الشروق المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالسجن المؤبد على "أ.م"، مالك شركة حراسات خاصة، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: "ع.ذ" و"ع.ا" فردي أمن (بودى جارد) يعملان بالشركة الخاصة بالمتهم الأول، لاتهامهم بقتل المجنى عليه «ص. ع. س».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أن المتهم الأول يملك شركة حراسات خاصة، وبدأ نشاطها فيما بين عامي 2015 و2016، إلا أن خلافات نشبت بينه وبين شركائه دفعت الآخرين لابتزازه بفيديوهات فاضحة، وساوموه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إعطائه تلك الفيديوهات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول توصل لاتفاق مع شركائه وأعطاهم المبالغ المالية التي ساوموه عليها، وحصل على الفيديوهات المسجلة له، بعدها وضع الأسطوانة التى تحتوى على تلك المقاطع داخل خزينة الشركة الخاصة به.

وأضافت التحقيقات أن خزينة الشركة تعرضت للسرقة، واستولى السارق على الأسطوانة التى تحتوى على مقاطع الفيديو، وبدأ فى مساومة المتهم الأول بها، وهدده بفضحه أمام أحد عملائه فى حالة إذا لم يستجب له.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع الشاب الذى ساومه على مقابلته فى مكان ما، واصطحب معه اثنان "بودى جارد" لمقابلته، وهناك طلب منه إعطاءه الأسطوانة المدمجة، وبعدها أعطى إشارة اتفق عليها مسبقًا مع الـ"بودى جاردات"، فتوجهوا إليه واعتدوا بالضرب على الشاب وخنقوه حتى فارق الحياة، بعدها تخلصوا من جثته بإلقائها خلف أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق.

جنايات الشروق السجن المشدد النيابة العامة محاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

للحد من الفقر وتمكين المرأة.. تفاصيل تدشين أول معمل لقياس أثر التنمية فى مصر

7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 895 جنيهًا

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية