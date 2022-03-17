تباين الإصابات اليومية بـ«كورونا» في دول عربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الخميس، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1785 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 528 ألفا و300 حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي الوفيات عند حاجز 1464 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 134 إصابة، وشفاء 766 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 500 ألف و760 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء 786 ألفا و171 حالة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و365 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 386 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 886 ألفا و684 إصابة، كما سجلت شفاء 1016 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 855 الفا و342 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2302 حالة، وذلك عقب عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 559 إصابة جديدة، و3 وفيات وتماثل 1028 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و315 ألفًا و143 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفًا و119 حالة، والشفاء إلى مليونين و270 ألفًا و809 حالات.