21 مارس.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد المصرى للتأمين

ينظم الاتحاد المصري للتأمين، الأسبوع القادم في محافظة الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، المؤتمر الأول للاتحاد المصري للتأمين حول توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هذا المؤتمر سوف يعقد بالأقصر على مدار 3 أيام لمناقشة كيفية توفير التغطيات المناسبة لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

وأشار الزهيري إلى أن المؤتمر سيناقش الآلية التي سوف تتبعها شركات التأمين في هذا الشأن من خلال تسريع وتيرة عمليات دفع التعويضات لهذه الفئة من المشروعات، نظرًا لأن هناك طفرة كبيرة شهدت هذا النشاط على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن حجم وثائق التأمين متناهي الصغر تتعدى 7 ملايين وثيقة خلال الفترة البسيطة الماضية مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهذه المشاريع من منطلق الحماية الاجتماعية لهذه المشروعات في ظل التكلفة البسيطة لقسط الوثيقة.

ولفت إلى أن الاتحاد المصري للتأمين عكف خلال الفترة الماضية على مخاطبة جميع الجهات المستهدفة لتوضيح رؤية القطاع في توفير التغطيات اللازمة لهذه المشروعات التي تعول عليها كثير من الأسر في مختلف الأنشطة الصغيرة والمتوسطة

وكرم علاء الزهري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أتسوشي ياماكاجي – العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل بمناسبة انتهاء فترة عمله وانتقاله للعمل كعضو منتدب بفرع الشركة في ميانمار.

الجدير بالذكر أن أتسوشي ياماكاجي التحق بمجموعة طوكيو مارين العالمية عام 1997 لذا فإجمالي خبرته بسوق التأمين تتخطى الـ20 عاماً، وقبل إشغاله منصب العضو المنتدب في طوكيو مارين مصر شغل منصب مدير التخطيط المؤسسي والشئون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات بطوكيو مارين المكسيك لمدة 6 سنوات.

وجاء هذا في إطار التقليد الذي اتبعه الاتحاد المصري للتأمين لتكريم قادة القطاع عند انتهاء خدمتهم وفاء وعرفاناً لما قدموه إلى سوق التأمين المصري.