إطلاق قافلتين سكانيتين بكوم حمادة وإيتاي البارود

نظمت الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك في التنمية» إحداهما بقرية كوم شريك وتم خلالها تقديم الخدمات التالية (الكشف على ٢٥ باطنة - ٩٠ أطفال - ١٠ أسنان - ١٣ سمعيات - ٣٥ معمل) وتطعيم ١١٣ من أهالي القرية تطعيم ضد فيروس كورونا وإعطاء ١٥ جرعة تطعيمات لأطفال، وتجريع ضد مرض الحمي القلاعية بالوحدة البيطرية بالصواف وصيانة ١٧ عمود وشدات بنطاق قرية الصواف ورفع ١٥ طن قمامة من داخل شوارع القرية، كما تم عمل ورشة رسم وتلوين للطلاب بمشاركة مدرسة الصواف الإعدادية بنات.

وعرض في القافلة «سنة حلوه يا بلادي وأمي يا نور بيتنا» وتم تقديم سيارة أنابيب بوتاجاز بسعر المصنع بها ١٥٠ اسطوانة، وخلال القافلة عقدت ندوات تثقيفية في العديد من المجالات.

فيما طافت القافلة الثانية قرية الغابة، والشعيرة التابعة لوحدة قرية شيشت الأنعام بإيتاي البارود تم خلالها تقديم الخدمات التالية والكشف على (٣٠ باطنة - ٣٠ أطفال - ٢٠ فحص ثدي - ٣٥ تطعيم أطفال - ٢٣ أسنان - ٢٢ تحاليل طبية - ١٠٠ أدوية مجانية - ٢٥ تطعيم كورونا - ٣٩ تنظيم أسرة - ١٠٠ كشف طلبة، وتم تجريع ٤٠٠ أغنام و رش ٢٥٠ أبقار وجاموس وأغنام ودواب وباطنة و ١٥ طفيليات داخلية، وإصلاح عدد ١٠٠ عمود كهربائيّ، وتسجيل عدد ٢٠ من محو الأمية المتقدمين للامتحان، وتم توزيع ١٠٠ انبوبة بسعر المصنع علي أهالي القرية وتم عمل الرسومات والأشكال المختلفة والتلوين للأطفال.