غضب وحذف للمنشور.. القصة الكاملة لهجوم سارة نخلة على شيرين

شنت الفنانة سارة نخلة، هجومًا على المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهور الأخيرة بـ"الترينج" خلال إحيائها حفًلا غنائيًا بالكويت، هذا بالإضافة لظهورها بوزن زائد.

الأمر الذي أثار غضب الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا، خاصًة من محبي المطربة شيرين عبد الوهاب، ما دفع الفنانة سارة نخلة لحذف المنشور الذي شنت فيه هجومًا عليها من على الصفحة الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تواصل "الدستور" مع الفنانة سارة نخلة، والتي قالت: "إيه الشائعات دي يا جماعة، هو انا يسرا عشان تثار حولي كل هذه الشائعات، انا مش حابة أرد على الموقف دا".

منشور الفنانة سارة نخلة

وكتبت الفنانة سارة نخلة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي –فيسبوك-، قائلة: بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح، ماحدش بياخد كل حاجة، تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة".

حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب

وأحييت شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا في الأيام الماضية، بدولة الكويت وخلال الحفل ظهرت بوزن زائد، وأيضًا ارتدت ترينج، كما انهارت خلال هذا الحفل، بسبب غنائها بعض الأغاني الحزينة.

ومازحت شيرين عبد الوهاب جمهورها قائلة: مبسوطين كده، قُلت لكم بلاش أغاني حزينة"، ليمتلئ بعدها المكان بالصفار والصريخ من الحضور، الذين حرصوا على مساندتها ودعمها في أزمتها.

وتألقت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل، حيث قدمت باقة من أروع أعمالها الغنائية، التي جعلت جميع الحضور يتفاعلون معها بشكل كبير، معربين عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل، وبصوتها الخلاب وتألقها في الغناء.

وتصدرت شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها بدولة الكويت، وعلقت الفنانة على هذا الأمر، خلال مشاركتها بعض الصور لمتابعيها من الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.