الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط عليه حفار فى الشرقية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب حفار عليه أثناء سيره في الطريق.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول "سعد م ح س" 30 عاما مقيم كفر صقر، مصابا بنزيف داخلي وكسور متعددة وأنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته فتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية إلى أن الشاب كان يسير بطريق سنجها المنشية بمركز كفر صقر وأثناء ذلك انقلب عليه حفار محدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية وقررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

انقلاب حفار مدير أمن الشرقية مستشفى كفر صقر المباحث الجنائية

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