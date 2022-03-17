إخماد حريق شقتين سكنيتين فى الوراق وبولاق الدكرور دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى شارع حسن كوكب من شارع 6 أكتوبر ببولاق الدكرور، وفى حارة صابر من شارع سعيد نصر من المعهد الديني بالوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليهما دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقتى الوراق وبولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليهما وتمت عملية الإخماد دون إصابات.