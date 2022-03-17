المشدد 15 عامًا لتاجري الأقراص المخدرة في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تاجري أقراص مخدرة فى دار السلام بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهما 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريفـ ورياض أبو زيادة ، وبحضور عبد الله محمود محمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

و كشف أمر الإحالة أنه ورد معلومات لرئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة من أحد مصادره السرية، تفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة بشتى أنواعها متخذين من شارع المحجر أسفل سلم الجبل بدار السلام مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فاتفق المقدم ومصدره السرى على أن يقوم بتقديمه لهذين الشخصين على إنه أحد المتعاطين الراغبين فى شراء المواد المخدرة، وانتقل صحبة المقدم محمد الجمال إلى ذلك المكان وقام مصدره السرى بتعريفه على هذين الشخصين.

وأضاف أمر الاحالة أن رئيس المكافحة طلب منهما شراء مخدر الأستروكس وبعض الأقراص المخدرة فقام الشخصين ببيعه (لفافة من مخدر الاستروكس مقابل 50 جنيها وقرص اموتريل بـ20 جنيها، وقرص تامول بـ70 جنيها) وبعد تسلمه للفافة والقرصين .

أشار لمرافقه المقدم محمد الجمال بضبط الأول «ع.ن»، وبتفتيشه عثر معه على(كيس بلاستيكى بداخله 120 لفافة لمخدر الأستروكس و3 شرائط دوائية لأقراص الأموتريلبها 29 قرص ومبلغ 350 جنيها ومبلغ 140 موضوع المحاولة الشرائية وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواه»)، وبتفتيش الثانى «أ.ع» عثر معه على (2 قرص تامول و150 جنيها وهاتف محمول)، وأقرا بحيازتهم وإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمشاركة فيما بينهما والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما غير المشروعة والسلاح للدفاع والهاتفين بقصد الاتصال بالعملاء.