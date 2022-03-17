إصابة شخصين في تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب شخصان أحدهما "يحمل جنسية دولة عربية" في اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين أحدهما يحمل جنسية دولة عربية والآخر مصري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى الهرم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.