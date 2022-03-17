ضبط صيدلى استولى على مستلزمات طبية بمليون جنيه فى البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلّغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مالكى شركة للمستلزمات الطبية، بقيام صيدلي ونائب مدير أحد المستشفيات بالبحيرة بالاستيلاء على مستلزمات طبية من الشركة الخاصة بهما، بما هو قيمته مبلغ مالي أكثر من مليون جنيه، دون سداد قيمة تلك المستلزمات للشركة الخاصة بهما ودون توريدها للمستشفى محل عمله.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2021 كونه المنوط به استلام المستلزمات الطبية من الشركة المملوكة للمُبلغين، والتي تقوم بتوريد تلك المستلزمات للمستشفى، وقيامه باختلاس تلك المستلزمات، والتى قُدرت قيمتها بالمبلغ المشار إليه دون توريدها لمخازن المستشفى "محل عمله"، وقام ببيعها في السوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه وعدم سداد قيمتها للشركة الموردة، وهو الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.