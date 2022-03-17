سيناتور جمهوري يقدم مشروع قرار لحث بايدن على تسهيل نقل طائرات مقاتلة لأوكرانيا

قدم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام مشروع قرار يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على المساعدة في تسهيل نقل طائرات مُقاتلة وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع قرار جراهام غير الملزم ، والذي يدعمه تسعة أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يقدم دعما رسميا من المجلس للأصوات التي تشجع بايدن على دعم نقل طائرات، مثل (ميج -29 إس)، وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وقال جراهام: "إنني أحث مجلس الشيوخ على التحدث بصوت واحد .. إذا كان لدينا تصويت على قرار لتزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات ميج وأنظمة دفاع جوي أخرى، فسيكون ذلك بمثابة إنعاش للشعب الاوكراني وجيشهم".

ويأتي مشروع القرار الذي تقدم به جراهام بعد أن خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي أمس /الأربعاء/، وحث الولايات المتحدة على تصعيد ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأحد عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو "قرار سيادي يتخذه أي بلد"، مشيرًا إلى وجود خطط لتقديم الخدمات اللوجستية من بينها كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تدرس كيفية إعادة تزويد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا.