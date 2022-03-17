الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور جمهوري يقدم مشروع قرار لحث بايدن على تسهيل نقل طائرات مقاتلة لأوكرانيا

طائرات مقاتلة
طائرات مقاتلة

قدم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام مشروع قرار يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على المساعدة في تسهيل نقل طائرات مُقاتلة وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع قرار جراهام غير الملزم ، والذي يدعمه تسعة أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يقدم دعما رسميا من المجلس للأصوات التي تشجع بايدن على دعم نقل طائرات، مثل (ميج -29 إس)، وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وقال جراهام: "إنني أحث مجلس الشيوخ على التحدث بصوت واحد .. إذا كان لدينا تصويت على قرار لتزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات ميج وأنظمة دفاع جوي أخرى، فسيكون ذلك بمثابة إنعاش للشعب الاوكراني وجيشهم".

ويأتي مشروع القرار الذي تقدم به جراهام بعد أن خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي أمس /الأربعاء/، وحث الولايات المتحدة على تصعيد ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأحد عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو "قرار سيادي يتخذه أي بلد"، مشيرًا إلى وجود خطط لتقديم الخدمات اللوجستية من بينها كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تدرس كيفية إعادة تزويد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا.

سيناتور جمهوري بايدن مقاتلة لأوكرانيا طائرات مقاتلة لأوكرانيا أوكرانيا واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

قرار من «المالية» بشأن رواتب أبريل ومايو ويونيو 2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين