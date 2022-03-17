الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان فاتن حمامة يعقد تعاونًا مع شركة للترجمة للتسهيل على المهرجانات

ماجي انور
ماجي انور

عقدت المنتجة ماجي أنور رئيس مهرجان فاتن حمامة السينمائي، تعاونًا مع رئيس شركة  للترجمة، لتقديم خدمات الترجمة لصناع أفلام المهرجان بأسعار خاصة لهم وذلك دعماً للأفلام المستقلة والتجارية ومساعدتها بعرضها بكل العالم.

والشركة هي أقدم شركة ترجمة في العالم العربي والشرق الأوسط تأسست عام 1947 وستقدم الشركة خدمات الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفرنسية.

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، يكرم الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقامة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

ويكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.

وأكدت المنتجة ماجي أنور على أهمية دور النقاد، وقالت: “لهم دور كبير في الفن، ودرع الكاتب المصري أقيم خصيصًا لتكريم النقاد والكتاب، مؤكدة أن طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ مهم في عالم النقد”.

كما أكدت على أن دور الموزع أنطوان مهم ولابد من تسليط الضوء و تكريم الرموز التي قدمت بصمات مهمة في تاريخنا الفني".

ويعرض في المهرجان، ولأول مرة عالميًا، فيلمًا وثائقيًا عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر 50 عامًا، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم، ماجيكا هاوس.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، إقامة الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدى سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفًا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور".

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وائل لطفي

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