سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالزيتون

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف والحقائب بأسلوب "الخطف" بالزيتون.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم وقررت بتضررها من أشخاص "مجهولين" يستقلون دراجة نارية، بدون لوحات، قاموا بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة ") حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والحقائب بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما (أحد الأشخاص "سيئ النية" – مقيم بذات الدائرة)، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.