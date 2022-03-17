الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالجيزة

اجتماع مجلس تنفيذي
اجتماع مجلس تنفيذي محافظة الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية واتخاذ ما يلزم نحو منع الممارسات الإحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أكد راشد، زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن وتغطية كافة التجمعات السكنية ومناطق الكثافات على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والسلاسل التجارية وسوق الجملة بمدينة ٦ أكتوبر لمد تلك المنافذ والمجمعات باحتياجاتها طوال فترة عملها.

وعلى صعيدٍ آخر، شدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الرصد المبكر لحالات التعدى والبناء المخالف إلى جانب مراجعة تقارير الرصد الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أعمال الإزالات أولًا بأول فى المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إلى جانب تنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولة التي لم يتم التصالح عليها وسرعة استردادها من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين. 

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة وسرعة إنجازها. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام  ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات ومسؤولي الأجهزة والهيئات المعنية بالمحافظة.

محافظ المنافذ لدول لمراكز

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وائل لطفي

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