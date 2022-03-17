الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة حكي بعنوان مصريان بالخارج بمكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد.. صور

ورشة حكي بعنوان «مصريان بالخارج» في مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد (صور)

ورشه عمل
ورشه عمل

نظمت مكتبة طفل بيت حديقة الأمل التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، تحت إدارة الدكتورة جيهان الملكى، والتابعة لاقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل، ورشة حكي من سلسلة القصص الهادف بقلم عبد التواب يوسف، وأشرف على تنفيذها حنان معوض بحضانة أم المؤمنين. 

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وتأتي الورشة فى إطار توجيهات وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم  والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وغرس القيم والأخلاق الحسنة بالمجتمع. 

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تحكى الورشة عن الطفل الذى يحب الجمع، كان عصام طفل عمره تسع سنوات كان يسمع والده يقول عندى اجتماع، فسأل عصام ماذا تعنى هذه العبارة ؟.. فقال الأب: الاجتماعات مهمة وأن الإختلاف فيها طبيعي هو السبيل للوصول إلى قرارات سليمة تشترك فيها عدة عقول ولاينفرد بها شخص واحد، وفى أثناء الكلام بين الأب وابنه كان الصغير عمر يعمل واجبه المدرسي وقال أنا أحب الجمع فسأله الأب هل تحب الجمع فى الحساب أم الجمع من الناس ؟  قال الصغير أحبهما معاً. 

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ومن جانبها أكدت مدير عام فرع ثقافة بورسعيد الدكتورة جيهان الملكي، أن الفاعليات التي ينظمها الفرع في أماكن مختلفة، والتي تستهدف الأطفال، تهدف إلي رفع المستوى الثقافي، وغرس القيم والأخلاق الحسنة بالمجتمع.

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مصر مستوى مدير ورشة طفل هيئة

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وائل لطفي

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