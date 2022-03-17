الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة داخل مقهى بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلاف على قيمة المشروبات بأحد المقاهى بالقرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، ووجود مصابين.

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "محمد ص ف"، 32 سنة، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر وآخر قطعى بالرأس، وطرف ثان "محمد س س"، 36 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، مقيمين قرية ميت حلفا دائرة المركز، وذلك لحدوث مشادة كلامية حال جلوسهما على أحد المقاهى بالقرية للخلاف على قيمة المشروبات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، بسلاح أبيض سكين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتخلصا من السلاحين الأبيضين المستخدمين بالواقعة، وتم تحويلهما لمستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج، وتصرح للثانى بالخروج.

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية منطقة ميت حلفا مستشفى قليوب مدير أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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