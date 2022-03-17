الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فريد من نوعه».. وكالة  أنباء أذربيجان تبرز أهمية الاكتشاف الأثري الأخير بأسوان

الكشف الأثري في كوم
الكشف الأثري في كوم أمبو بأسوان

سلطت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) الضوء على الاكتشاف الأثري الأخير في منطقة كوم أمبو بأسوان، والمتمثل في عثور البعثة الأثرية المصرية النمساوية المشتركة على مركز إداري يعود تاريخه إلى عام 2050 قبل الميلاد، مشيرة إلى أنه يعد اكتشاف فريد وهام للغاية. 

وذكرت الوكالة أن البعثة المصرية النمساوية توصلت فى أوائل الشهر الجاري ضمن أعمال الحفائر بالناحية الشمالية الشرقية من المعبد البطلمي بمنطقة معبد كوم إمبو، إلى الكشف عن أكثر من 20 صومعة مخروطية، يرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها خلال الفترة الانتقالية الأولى من 2180 إلى 2050 قبل الميلاد. 

ونقلا الوكالة عن رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، قوله في وصف اكتشاف كوم إمبو "إنه اكتشاف مهم وفريد من نوعه لأنه يشير إلى أهمية مدينة كوم أمبو بصعيد مصر خلال عصر الانتقال الأول، التي تمتعت بنشاط زراعي وتجاري مميز وكان يسكنها عدد كبير من السكان". 

وأضافت أن عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، كان قد أكد في تصريحات صحفية بشأن الكشف الأثري، إلى أن السمات المعمارية للصوامع التي عثرت عليها البعثة، بما في ذلك الأقبية والسلالم وغرف التخزين،" لا تزال في حالة جيدة"، مضيفًا إن ارتفاع جدران الصومعة مترين (6 أقدام)، مع ارتفاع مستوى المرافق الأخرى.

ونقلت الوكالة عن سعيد قوله: "هذا الاكتشاف الأثري فريد من نوعه وذو أهمية كبيرة، لأنه يغير التاريخ الكامل لمعبد كوم أمبو، الذي اعتقدنا أنه معبد بطلمي يعود تاريخه إلى 181 قبل الميلاد قبل عامين، والآن ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أنها أقدم من ذلك بكثير". 

وكالة أنباء أذربيجان الاكتشاف الأثري كوم امبو أسوان البعثة الأثرية المصرية النمساوية المعبد البطلمي معبد كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

اكتشاف فراغ كبير داخل الهرم الأكبر وتوقعات بالعثور على مقبرة الملك خوفو

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين