الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 17 مارس 2022

الابراج
الابراج

قدم موقع "hindustan times" حظك اليوم الخميس 17 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

اليوم، قد تشعر بالإحباط قليلاً، إذا سمحت لنفسك بالاعتقاد بأنك فاشل لأنك لم تحقق أهدافك، فقد تحمل هذا الموقف معك طوال اليوم، فإذا واصلت العمل الجاد، فلديك فرصة قوية لقلب الطاولة، حافظ على ثقتك بنفسك عالية. 

برج الثور 

استمتع ببعض أوقات الراحة التي تستحقها، فالكثير من الاحتمالات الجديدة في حياتك العملية هي نتيجة مباشرة للمهمة التي أنجزتها للتو.

برج الجوزاء 

اليوم، سوف تزدهر على ما هو غير متوقع، تجذب قدرتك على التعامل مع الهرج والمرج انتباه كبار المسؤولين في العمل، الذين يبدأون في النظر إليك كمرشح لمهام أكثر صعوبة.

برج السرطان 

يوم مثمر في العمل من المرجح أن يؤدي عقد اجتماع متعلق بالعمل اليوم إلى نتائج ممتازة، فقط تأكد من أنك لا تتأخر لأن ذلك سيهزم قدرتك على تحقيق النجاح. 

برج الأسد 

اجمع مواهبك في بناء الفريق وتحفيزك وقم بتنظيم لقاء للجميع في العمل، كما أنك تحتاج للنظر في بعض عاداتك الغذائية.

برج العذراء 

اليوم هو يوم حاسم لاتخاذ القرارات المهنية الكبرى بعد الكثير من التفكير والتحليل ، يجب أن تقرر ما إذا كنت تريد تغيير المهن أو المجالات أم لا.

برج الميزان 

استفد من انتباهك وتركيزك، فهما من أكثر المواهب المفيدة لديك في الوقت الحالي، كما سيكون هناك العديد من الأنشطة التحويلية أثناء العمل اليوم. 

برج العقرب 

لماذا لا تخاطر بشكل كبير في حياتك المهنية وأنت ما زلت صغيرًا نسبيًا؟ سوف تناقش ما إذا كان يجب عليك التمسك بالمسار الذي تسلكه بمفردك مع عائلتك.

برج القوس 

كن حذرًا أثناء اتخاذ أي قرارات حاسمة اليوم، حيث تشير النجوم إلى أن بعض التوتر غير المرغوب فيه قد يؤثر علي وتيرة يومك.

برج الجدي 

ستفكر كثيرًا في حياتك المهنية، تعامل مع الأمور بجدية وإنجاز الأشياء لصالح عملك ، مثل جذب عملاء جدد أو تعزيز العملاء الحاليين. 

برج الدلو 

في الوظيفة، ستلقي نظرة ممتازة على ما يمكن أن تحققه مواهبك المخفية من أجلك. حان الوقت لكي تأخذ مهاراتك على محمل الجد وتبحث عن طرق يمكنك من خلالها استخدامها على أساس التفرغ الكامل.

برج الحوت

نظرًا لأن العوامل تتغير دائمًا، فمن الصعب عليك اتخاذ قرار اليوم، بدلًا من التسرع في أي شيء، خذ وقتك في التفكير حتى لا تندم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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