رئيس الوزراء اللبنانى: الحكومة عازمة على إنجاز الاستحقاق الانتخابى

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة عازمة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بكل نجاح، موضحا أن قراره بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة جاء لإيمانه بضرورة إبعاد إدارة العملية الانتخابية عن أي اعتبار شخصي، ودون إثارة أي شبهات حول مجلس الوزراء في هذا الاستحقاق.

وأضاف في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، أنه حينما تولى الحكومة عام 2005 طلب من جميع الوزراء عدم الترشح، إلا أنه تمنى لوزير الصناعة جورج بوشكيان التوفيق بعدما اتخذ قراره بخوض الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

وأكد ميقاتي أن الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية في إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة بالترشيحات كانت ناجحة، معتبرا أن عدد المرشحين أعطى مؤشرا إضافيا على إصرار الدولة اللبنانية على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وحول الأمن الغذائي في لبنان، أكد رئيس الحكومة أن هناك العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه لا مبرر للهلع. وأوضح أنه طلب من وزير الاقتصاد ان يكون هناك جدول بكل السلع الضرورية وكمياتها لتلبية الأمن الغذائي اللبناني حتى نهاية العام الحالي.

ودعا ميقاتي إلى ضرورة التعامل مع ما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الأصول القضائية بصلة – على حد وصفه.

وأكد ما يحدث في القطاع المصرفي غير سليم، موضحا أن الأولوية ستبقى لحقوق المودعين، مشيرا إلى أن ما وصفه بالطريقة الاستعراضية والبوليسية من شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء اللبناني بشكل نهائي على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، بعد إجراء التعديلات التي طلبها المجلس في موافقته المبدئية عليها أواخر الشهر الماضي وأبرزها تعديل تاريخ تعيين الهيئة المكلفة بتنظيم الكهرباء ليصبح خلال العام الجاري، بدلا من العام المقبل.

كما شدد المجلس في جلسته التي عقدت مساء اليوم بالسراي الكبير برئاسة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة على وجوب تنفيذ القانون بصيغته الراهنة، وتكليف وزارة الطاقة والمياه بإعداد كراسة الشروط الخاصة بإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء محطات لانتاج وتوزيع الكهرباء وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه.