الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن بورسعيد» ورجال الشرطة يوزعون كرتونة رمضان على المسنين والأيتام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رافقت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفدًا من رجال الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وذلك في زيارتهم لدور الأيتام والمسنين مع قرب شهر رمضان.

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وحرص رجال الشرطة ومسئولي تضامن بورسعيد على المرور على دور الأيتام والمسنين المتواجدة بمحافظة بورسعيد، وقدموا التهنئة للنزلاء بقدوم شهر رمضان المبارك.

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وخلال جولتهم وزع رجال الشرطة الورود على نزلاء دور الأيتام والمسنين، وذلك في إطار حرصهم على إسعادهم مع قدوم الشهر الكريم، والتأكيد على أنهم في أعين مؤسسات الدولة المصرية، تعمل على راحتهم ورعايتهم، ويتمتعون بكافة حقوقهم في الحياة الكريمة.

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كرتونة رمضان

ووزع رجال الشرطة ومسئولو تضامن بورسعيد كراتين رمضان على نزلاء الدور، وتضم الكرتونة السمن والزيت والمكرونة والأرز والبقوليات والحلوى، وذلك وسط حالة من الفرحة والسرور.

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وقدم نزلاء دور الأيتام الشكر لمسئولي مديرية التضامن ببورسعيد ورجال الشرطة، وأكدوا أنهم يعيشون حياة في دور الرعاية، ويحصلون على العلاج والإقامة والترفيه بالمجان، وذلك وسط أسرهم الجديدة من مسئولى الدار.

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من جانبها، أكدت سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن ببورسعيد، أن هناك مواد غذائية ومأكولات كافية بدور الرعاية، مشيرة إلى أن تضامن بورسعيد تعمل على سعادة النزلاء وشعورهم بالأجواء الرمضانية، وذلك في ظل توجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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وأشارت إلى أن فريق التدخل السريع بقيادة حنان عبد القادر رئيس الفريق، يعملون على مدار الـ 24 ساعة، في توفير حياة كريمة للمشردين بشوارع بورسعيد، وذلك حتى لا يكون هناك مشرد واحد خلال شعر رمضان المبارك.

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وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعتماد 7 ملايين جنيه بدل المنطقة الحرة لجميع العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية  بالمحافظة لمدة 6 أشهر، وذلك بداية عن شهر يناير وحتي ستة أشهر، يتم وضعها في حساب المستفيدين وصرفها من خلال الكارت  الخاص به من ماكينات الصرف الٱلي.

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يذكر أنه تم رفع بدل المنطقة الحرة، للموظفين وأصحاب المعاشات لتصبح  50 جنيها شهريا للمعاشات و30 جنيها للموظفين تصرف كل 6 أشهر.

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التدخل جديدة خلال الدولة اجتماع على شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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