خارجية سلوفينيا: تعزيز التعاون مع الجزائر فى مجالات التجارة البحرية والنفط

أكد وزير خارجية سلوفينيا أنزي لوغار، أن الجزائر تعد "شريكًا هامًا" لبلاده، مشيرًا إلى وجود "إرادة قوية" تحذو البلدين للتعاون أكثر مستقبلًا في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التبادل التجاري البحري وإنتاج الغاز والبترول.



جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء بقصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.



وأوضح وزير الخارجية السلوفيني أن بلاده ستعمل مع الجزائر من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الخدمات، والذكاء الاصطناعي، والموارد المائية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدًا قناعته بوجود فرص شراكة كبيرة في هذه المجالات بين البلدين.



وأضاف رئيس الدبلوماسية السلوفينية أنه تم التطرق، خلال لقائه بالرئيس الجزائري، إلى العديد من المواضيع، من بينها الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده، والسعي المشترك إلى توطيدها أكثر من خلال التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي.



واستطرد قائلًا: إن اللقاء شهد أيضًا التطرق إلى المجالات، التي يمكن تعزيز التعاون فيها مستقبلًا، خاصة في قطاع الطاقة، والبحث عن شراكات جديدة مع الجزائر في مجال إنتاج الغاز والبترول.

وكان كشف بنك الاستثمار الأوروبي عن أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تضم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)، ضخت استثمارات بقيمة 257.2 مليون يورو في سلوفينيا عام 2021، منها قرض بقيمة 80 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و177.2 مليون يورو في صورة ضمانات تغطي قروض المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والبلديات من صندوق الاستثمار الأوروبي.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المسئولة عن عمليات البنك في سلوفينيا، ليليانا بافلوفا، إن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي قدمت أعلى حجم استثمار على الإطلاق لسلوفينيا، حيث زاد إجمالي القروض السنوية في العام المنصرم بمقدار 3 ملايين يورو مقارنة بعام 2020، بحسب ما جاء في بيان لبنك الاستثمار الأوروبي.