الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس عظته الأسبوعية وسط حضور شعبى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم عظته الأسبوعية الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور شعبي بعد انقطاعهم فترة من الحضور، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا قد  توقف عن تنظيم  اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، خلال فترة الأعياد، واستضاف خلال الأسبوع الماضي رؤساء الطوائف المسيحية، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة .

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بتذكار رحيل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ"117" العاشر، وتحيي جميع الكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية تذكار رحيله بصلوات القداس والعشية.


وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

قداسة البابا تواضروس الثاني عظتة الاسبوعية فيروس كورونا المستجد اجتماع الأربعاء الأسبوعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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وائل لطفي

تروللى الخير

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