«يوم الدراسات العليا والمبعوثين» بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة اليوم الأربعاء "يوم الدراسات العليا والمبعوثين" بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وقدمت الفعاليات كل من الدكتورة نشوى إبراهيم أستاذ صحة المجتمع المساعد بكلية التمريض جامعة المنصورة ومنسق مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، الدكتورة رانيا التابعى مدرس الكيمياء التحليلية بكلية العلوم جامعة المنصورة ومنسق مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

وبحضور كل من الدكتور أحمد بيومى شهاب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ، عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائهم، البروفيسور ناوكو فاكومى مدير هيئة JSPS اليابانية، الدكتورة عزة إسماعيل المشرف على مكتب التايكو جامعة المنصورة ومستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، الدكتور عمرو موافى مدير مكتب رعاية المبتعثين جامعة المنصورة ، الدكتور حمدى حسنى والدكتور أحمد حسين والدكتور محمد الشربينى المنسقين بمكتب رعاية المبحوثين بالجامعة، الدكتورة منى الحديدي منسق عام الدراسات العليا بالجامعة، الدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور منى الهلالى مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة ، الدكتور عمرو عوض منسق البحوث بالجامعة ، الدكتور عمرو جبر مدير مكتب براءات الاختراع بالجامعة ، أسامة موسى أمين عام الجامعة و أمناء الجامعة المساعدين ، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة ، عدد من طلاب الدراسات العليا المصريين وغير المصريين بالجامعة.

وأثنى الدكتور أشرف طارق حافظ على الجهد المبذول من أعضاء مكتب رعاية المبحوثين بجامعة المنصورة فى تنظيم فعاليات يوم الدراسات العليا والمبعوثين.وطالب بضرورة التنويه باستمرار عن المنح المقدمة للباحثين من الجامعات العالمية لكى يقبلوا عليها.ويرى أن الهدف من البعثات الخارجية يتمثل فى اكتساب المبعوث مهارات ومعارف ثم نقلها لجامعته بعد العودة منها.ونوه بتواصل جامعة المنصورة مع العائدين من هذه البعثات للتعرف على متطلباتهم لتطوير البحث العلمي بالجامعة تماشيا مع التطور بالجامعات العالمية.

وأعربت البروفيسور ناوكو فاكومى عن سعادتها بالتواجد فى جامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة محليا وعالميا خلال احتفالها باليوبيل الذهبى لها.واستعرضت المنح التى تقدمها هيئة JSPS اليابانية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعات المصرية.

وشدد الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة جامعة المنصورة على أن تطور سوق العمل المستمر يستلزم تطوير مهارات فريدة ومهمة للاقتصاد المعاصر.ونوه بأن كلية التجارة تتيح لخريجيها وخريجى الكليات الأخرى دراسة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال (MBA) و الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال (DBA).

وأضاف أن الدراسة المهنية تفتح مجالات سوق العمل أمام خريجيها من خلال اكتساب مهارات فى تخصصات أبرزها التسويق والتحليل المالى وإدارة الموارد البشرية.

وأشار الدكتور عمرو موافى إلى أن مكتب رعاية المبعوثين يهدف إلى التعريف بكافة أنواع الإيفاد وبرامجه والتخصصات المطلوبة بين منتسبي جامعة المنصورة من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل دورية ، تذليل العقبات التى تواجه المبتعثين قبل السفر خلال فترة الدراسة وحال عودتهم إلى أرض الوطن، دمج العائدين من الخارج عن طريق تقديمهم للمراكز البحثية المتميزة بالجامعة مع وتعريفهم بآليات الحصول على التمويل اللازم من الجهات المحلية والدولية.

وقدم الإعلان الموحد لخطة البعثات بجامعة المنصورة خلال العام الدراسى ٢٠٢١م / ٢٠٢٢م بالشراكة مع الجمعية المصرية اليابانية للتعليم.وأضاف أن المنح المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس تتمثل فى ١٠ محاور رئيسية و ٤٤ محور فرعي تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.وتناول بالشرح شروط القبول بالمنح وطرق التقدم لها .

وقدم كل من الدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافى لسفارة مصر بكندا و الدكتور محمد السرجانى الملحق الثقافى بسفارة مصر بروسيا من خلال فيديو مسجل الشكر لجامعة المنصورة التى تخرجا فيها لدعمها لهما خلال دراستهم بها.

وتحدث الدكتور أحمد هيكل عن المنح المقدمة من الجامعات الكندية للباحثين المصرية وكيفية التقدم لها.ونوه بحصول ٩٣ طالب من جامعة المنصورة على منح خلال دراستهم الجامعية و٧٥ من خريجها على منح للدراسة بالجامعات الكندية .



وذكر الدكتور محمد السرجانى أن ١٢ طالب مصرى يدرسون فى الجامعات الروسية بالإضافة إلى ١٣٥ طالب دكتوراه بها.

وروى الدكتور عبد الرحمن حمدى المدرس بكلية الصيدلة تجربته فى الحصول على درجة الدكتوراه فى الكيمياء العضوية المشتركة بين جامعتى المنصورة ولومان الفرنسية.



وتم عرض فيديو مسجل يتضمن كلمات لعدد من مبعوثى جامعة المنصورة بالخارج أشادوا خلالها بدعم الجامعة لهم.