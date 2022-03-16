الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام يترأس اجتماع مع مسئولي شركة ضمان مخاطر الائتمان بقنا 

محافظ قنا
محافظ قنا

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماع مع مسئولي شركة ضمان مخاطر الائتمان لمتابعة أعمال الشركة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب ، وذلك بحضور السيدة نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان والسيد هشام حلاوة الرئيس التنفيذي للعلاقات المصرفية والسيد عمرو عباس المدير التنفيذي للموارد البشرية وعدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الطيبي على ضرورة إعداد تقرير شهري موضح به كافة الأعمال التي تمت بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا ( اسم المشروع – حجم التمويل – عدد فرص العمل التي تم اتاحتها ) ، بالإضافة إلى الاستعانة بجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب بالمنشآت التي يتم تمويلها ، مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل للمشروعات الاقتصادية التى يقودها القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة.

فيما قالت العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان ، إن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل وذلك من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى و بالتعاون مع البنوك المصرية ، بحيث  تتوافق هذه الفرص مع ما تتميز به محافظة قنا من أنشطة اقتصادية وزراعية وذلك من خلال مساندة وتشجيع جميع أنواع المشروعات بها ، والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروعات.  

الجدير بالذكر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تقدم تسهيل الإجراءات اللازمة للبنوك ، بجانب تشجيع البنوك على التخفيف لعملائها ومد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات السماح الطويلة كنوع من التيسير لدفع عجلة العمل وتيسير التمويل ، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة المتوقعة والقائمة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير ، و كذلك هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومي و الدولى الميسر لها.

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